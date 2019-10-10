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Северный Кавказ

Совместные проекты МГУ и КБГУ представят на форуме молодых ученых в Нальчике

Х форуме молодых ученых Юга России открылся в Нальчике 10 октября

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Совместные проекты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) в рамках консорциума "Вернадский" презентуют на Х форуме молодых ученых Юга России, который открылся 10 октября в Нальчике. Об этом журналистам в четверг сообщила зампредседателя Союза молодых ученых РФ, профессор Светлана Хаширова.

"В рамках форума состоится презентация совместных проектов консорциума "Вернадский - Кабардино-Балкария". КБР в первый раз станет площадкой проведения Всероссийского фестиваля науки "Наука 0+". Фестиваль науки проводится по всей стране, и в рамках нашего форума будет телемост с несколькими регионами, где будут презентованы совместные проекты МГУ и КБГУ", - сказала Хаширова перед открытием форума.

Она отметила, что основная работа форума будет проходить в Приэльбрусье, на базе КБГУ. "Приглашены эксперты из различных фондов, которые будут проводить мастер-классы и тренинги. Молодые ученые могут со своими проектами приехать и довести там их до совершенства, чтобы потом можно было участвовать в различных конкурсах. Немаловажно, что молодежь на Северном Кавказе объединяется, консолидируется, возникает новое сетевое взаимодействие, которое выливается в междисциплинарные проекты", - добавила она.

Хаширова подчеркнула, что иногда молодые исследователи не могут участвовать в программах господдержки науки, потому что не понимают, как правильно заполнить заявку. "Они проигрывают не из-за того, что у них плохие идеи или плохие проекты, а из-за того, что заявка оформлена неправильно, допущены какие-то ошибки. Нужно, чтобы у них был шанс реализовать свои интересные идеи, чтобы они не переставали верить в себя и идти вперед", - отметила она.

Форум объединяет молодых ученых Северо-Кавказского федерального округа, но в нем также принимают участие и другие регионы. Так, в 2019 году в Нальчик приехали представители Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда. Форум проходит в формате школы. Участников в том числе научат готовить финансово-экономическое обоснование проектов, подаваемых на конкурсы Минобрнауки РФ, покажут алгоритм действий при международном патентовании.

Презентация совместных проектов, реализуемых по соглашению "Вернадский - Кабардино-Балкария", состоится 11 октября. Программа предусматривает налаживание связей МГУ с ведущими университетами в регионах по наиболее прогрессивным направлениям. Предполагается создание совместных кафедр, лабораторий и центров коллективного пользования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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