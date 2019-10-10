Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сколково: Технологии будущего

"Газпром нефть" запустит производство высокотехнологичных катализаторов в Омске в 2021 г.

Совокупная годовая мощность производства катализаторов "Селектум" составит 21 тыс. тонн

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует начать пуско-наладочные работы на производстве катализаторов нефтепереработки в Омске в 2021 г. Старт производства также запланирован на 2021 г. Об этом сообщил заместитель главы "Газпромнефть - каталитические системы" Александр Зайцев на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ".

"В конце октября в Омске состоится пуск строительства основных объектов. Таким образом, к 2021 г. мы планируем завершить все строительно-монтажные работы и выйти в пуско-наладку", - сказал Зайцев. Запуск производства также запланирован на 2021 г. Это следует из презентации к докладу.

По его словам, это будет самое современное производство в мире.

Совокупная годовая мощность производства катализаторов "Селектум" составит 21 тыс. т. Из них 15 тыс. т - катализаторы крекинга, 4 тыс. т - катализаторы гидроочистки, 2 тыс. т у катализаторов гидрокрекинга. Дополнительные мощности в 2 тыс. т предусмотрены для реактивации катализаторов.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики РФ присвоило проекту "Газпром нефти" статус национального.

Теги
РоссияГазпром
Реклама на ТАСС
BP инвестировала в цифровую платформу Grid Edge на базе искусственного интеллекта
С помощью системы клиенты смогут адаптировать энергопотребление в периоды высокой сетевой нагрузки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС