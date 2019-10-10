"Газпром нефть" запустит производство высокотехнологичных катализаторов в Омске в 2021 г.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует начать пуско-наладочные работы на производстве катализаторов нефтепереработки в Омске в 2021 г. Старт производства также запланирован на 2021 г. Об этом сообщил заместитель главы "Газпромнефть - каталитические системы" Александр Зайцев на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ".

"В конце октября в Омске состоится пуск строительства основных объектов. Таким образом, к 2021 г. мы планируем завершить все строительно-монтажные работы и выйти в пуско-наладку", - сказал Зайцев. Запуск производства также запланирован на 2021 г. Это следует из презентации к докладу.

По его словам, это будет самое современное производство в мире.

Совокупная годовая мощность производства катализаторов "Селектум" составит 21 тыс. т. Из них 15 тыс. т - катализаторы крекинга, 4 тыс. т - катализаторы гидроочистки, 2 тыс. т у катализаторов гидрокрекинга. Дополнительные мощности в 2 тыс. т предусмотрены для реактивации катализаторов.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики РФ присвоило проекту "Газпром нефти" статус национального.