В "Яндексе" считают, что законопроект о значимых информресурсах навредит инвестклимату РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Принятие законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% навредит инвестиционному климату в стране. Об этом заявила в четверг гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

"Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для IT, а для всех смежных областей", - подчеркнула она.

Бунина отметила, что многие крупные российские компании, причем не только из IT-сферы, привлекают иностранные инвестиции. "Инвестиции - это благо для развития страны. И речь не только об IT-компаниях. Такие компании - крупные налогоплательщики. Мы все вкладываемся в российскую экономику, платим налоги в российский бюджет, создаем рабочие места в России, инвестируем в социальные сферы", - сказала она.

Однако в нынешней формулировке, продолжила Бунина, законопроект дискриминирует российские компании, которые конкурируют с мировыми гигантами. "Россия - уникальна, в России есть конкуренты этим гигантам. Есть "ВКонтакте" против Facebook, есть "Яндекс" против Google... есть ivi против Netflix. Важно, чтобы мы это не потеряли. И конкуренция на глобальных рынках - это тоже очень важно", - уверена гендиректор "Яндекса" в России.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.