Сторчак: выпуск ОФЗ-н нового формата будет возобновляться, пока будет спрос

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выпуск новых ОФЗ для населения (ОФЗ-н) будет продолжаться по мере сохранения спроса на покупку облигаций, заявил в четверг замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы первые 15 млрд продадим очень быстро. Соответственно, выпуск этого инструмента будет продолжен, мы сделаем еще один транш, если нужно будет, сделаем еще один транш. Пока будет сохраняться спрос на ОФЗ-н, эти выпуски и будут возобновляться", - сказал он.

По словам Сторчака, доходность ОФЗ-н будет выше, чем у традиционных вкладов. "Я думаю, сейчас каждый может сравнить эти процентные ставки со ставками по депозитам, у кого соответствующие депозиты есть. Тут для меня очевидно, что мы выше рынка в этом смысле", - отметил он.

Минфин 2 сентября возобновил продажи ОФЗ-н для населения. Теперь при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, эти расходы берет на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма покупки снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Один человек сможет приобрести ОФЗ-н на сумму до 15 млн рублей. Банками - агентами по продаже ОФЗ-н выступают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк.