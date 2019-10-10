Миссия МВФ по оценке ситуации в экономике в Белоруссии будет работать с 29 октября

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации в Белоруссии начнет работать в Минске 29 октябре. Об этом сообщило представительство МВФ в Белоруссии.

"Миссия МВФ под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября для оценки текущей экономической ситуации", - сообщили в представительстве. Запланированы традиционные встречи миссии фонда в белорусском правительстве, Национальном банке, а также с экспертами.

Министр финансов Максим Ермолович ранее сообщил, что Белоруссия на следующей неделе планирует предложить МВФ возобновить переговоры по новой программе во время ежегодного заседания Советов управляющих МВФ и Всемирного банка.

Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ в сумме $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. Ранее власти заявляли, что есть сближение по многим позициям. Тем не менее остаются проблемные моменты. МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике. В частности, обсуждается повышение тарифов в ЖКХ и общественном транспорте, либерализация цен, проведение гибкой курсовой политики, увеличение доли частного сектора, сокращение финансирования госпрограмм, реформирование сектора госпредприятий.

В марте 2019 года глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что Минск пока не ведет с МВФ конкретных переговоров о программе сотрудничества из-за разногласия с фондом.