Кожемяко: регионы должны выделять средства на ремонт спортивных объектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Регионы должны в приоритетном порядке выделять деньги строительство и ремонт спортивных объектов. Такое предложение высказал губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета Олег Кожемяко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

"Мы предлагаем ввести механизм приоритетного выделения бюджетных средств на приведение в нормативное состояние имеющихся спортивных объектов. Это должно стать одним из обязательств субъектов федерации. Таким же обязательством должно стать формирование комплексных спортивно-общественных пространств при благоустройстве территорий и строительстве новых микрорайонов", - сказал он.

Глава Приморья пояснил, что речь при строительстве и благоустройстве идет о типовых, малобюджетных, многофункциональных спортивных объектах. Также, по его мнению, регионам надо утвердить минимально необходимый социальный норматив. "Этот вопрос требует лишь политической воли глав субъектов и может быть решен уже в этом году", - сказал Кожемяко.

Еще одним приоритетом является усиление государственно-частного (ГЧП) партнерства в сфере спорта, отметил глава рабочей группы. "Чуть больше времени займет решение вопроса масштабного и эффективного внедрения в процесс создания современной спортивной инфраструктуры механизмов ГЧП и концессионных соглашений. Инвестора нередко пугает состояние инженерной и дорожной инфраструктуры вблизи объектов строительства. И не каждый, помимо возведения стадиона или площадки, готов взять еще и этот груз на себя, тем более, что все же это ответственность региона. И региону, да и на федеральном уровне, следует программно предусмотреть создание для инвестора нормальных условий", - сказал Кожемяко.