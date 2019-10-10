Руспродсоюз считает, что запрет на "грязное" пальмовое масло потребует переходного периода

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Введение в России ограничений по содержанию вредных веществ в растительном масле, в том числе в пальмовом, требует переходного периода. Такое мнение озвучил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обратилась к правительству РФ с просьбой внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах, сообщило в четверг РБК. Обсуждаемые изменения коснутся импорта, производства и переработки в том числе пальмового масла, которое используется в пищевой промышленности - кондитерской, хлебопекарной, молокосодержащей. По мнению экспертов, такие ограничения могут привести к коллапсу на внутреннем рынке, отмечало издание.

Руспродсоюз в целом поддерживает снижение допустимого уровня содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах, сообщил Востриков ТАСС. Однако сейчас документ содержит ряд существенных рисков для российского бизнеса, отметил он, и этот вопрос, по его мнению, необходимо тщательно изучить.

"Введение ограничения нормирования данного показателя в растительных маслах, используемых в качестве продовольственного (пищевого) сырья, в том виде, в котором оно есть сейчас, то есть без учета направления использования растительных масел и жиров и без введения достаточного переходного периода, может привести к сокращению производства отечественных рафинированных растительных масел на территории ЕАЭС, а также снижению дальнейшей глубокой переработки всех видов растительных масел", - предупредил глава Руспродсоюза.

Для ввода дополнительных мощностей по отбелке и дезодорации, модернизации линий рафинации, строительства новых производственных зданий и сооружений потребуются значительные инвестиции и время, пояснил он. Если ввести запрет сразу, то может произойти сокращение объемов поставок растительных масел для промышленной переработки на масложировые предприятия. При этом предприятия будут вынуждены перейти на закупки сырья из Евросоюза, где такие ограничения уже были введены, сообщил Востриков.

До введения подобного запрета в Евросоюзе научное сообщество и производители масложировой продукции на протяжении одиннадцати лет изучали причины образования глицидиловых эфиров, разрабатывали и внедряли методы определения, оценивали возможные риски и технологическую достижимость снижения контаминантов, проводили модернизацию действующего технологического оборудования, отметил глава Руспродсоюза.

"Допустимые уровни содержания глицидиловых эфиров жирных кислот для растительных масел и жиров, предназначенных для непосредственного употребления в пищу, для использования в качестве ингредиента в пищевых продуктах, а также предназначенных для производства детского питания были установлены в ЕС только после завершения данной работы", - резюмировал он.