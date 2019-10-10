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Минтранс не исключает появления теплых дорог в России

В министерстве указали, что эта технология больше всего подходит для крупных городов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ не исключает появления теплых дорог в России, эта технология больше всего подходит для крупных городов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах круглого стола в Совете Федерации директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства министерства Григорий Волков.

"Технологий много, в частности теплые дороги тоже могут быть, если позволяет ресурсная база определенная - какая-то котельная рядом, еще что-то. Думаю, да (могут появиться в России - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее RT со ссылкой на разработки РосдорНИИ сообщило, что эксперты предложили использовать для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами так называемые теплые дороги - укладывать электропроводящий цементобетон.

"Конечно, доживем [до появления теплых дорог], сейчас как раз активно развиваем тот самый институт РосдорНИИ, у которого много различных технологий, наработок довольно таких прогрессивных <...> Теплые дороги не совсем правильно, есть разные истории - где-то подогрев, где-то они автоматически посыпаются. Много разных подходов, пытаемся по этому пути развиваться. По городу это, наверное, актуально, а если это где-то за населенным пунктом, то, наверное, проще проехать на [коммунальной] машине. Все зависит от интенсивности", - отметил Волков.

Он добавил, что, например, на Камчатке такая технология может быть реализована за счет горячих источников.

"У них такой же климат, как в Скандинавии, Скандинавия этим пользуется. Могут попробовать, почему нет", - заключил Волков.

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Россия
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