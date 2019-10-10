ЦБ рассчитывает на подключение всех системно значимых банков к СБП в ближайшее время

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает на подключение всех системно значимых банков к системе быстрых платежей (СБП) в ближайшее время, заявила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Мой прогноз, что один из 11 участников (системно значимых банков - прим. ТАСС), который еще не подключился, подключится в ближайшее время. Коллеги из этого банка работают над этой темой и делают все возможное", - сказала она.

Скоробогатова добавила, что, помимо системно значимых банков, сейчас к СБП уже подключено 11 кредитных организаций. Еще один банк присоединится к системе в ближайшие дни.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.

Сейчас к СБП подключен 21 банк, в том числе десять системно значимых.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.