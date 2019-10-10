Комитет Госдумы не раньше ноября определится по законопроекту Горелкина об IT-гигантах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике не раньше ноября будет рассматривать на своем заседании резонансный законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении на уровне 20% иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комитета Леонид Левин после расширенного заседания комитета, на котором данная инициатива обсуждалась с участием представителей ведомств, отрасли и экспертов.

"До 20 октября в любом случае еще будем собирать отзывы, скорее всего, на какое-то конструктивное обсуждение на комитете мы сможем выйти не раньше ноября", - сказал Левин, отвечая на вопрос ТАСС, когда комитет сможет вынести рекомендацию палате перед рассмотрением текста в первом чтении.

По его словам, одна из причин состоявшейся в четверг дискуссии - "понимание того, что нужно учитывать вопросы безопасности при работе крупных компаний". "Но ясно, что в той трактовке, в которой сегодня представлен законопроект, он действительно создает серьезные риски для крупных игроков", - констатировал глава комитета, напомнив, что "об этом неоднократно говорилось в выступлениях многих участников, причем представителей разных направлений: экспертов, участников рынка, банковского сообщества".

На просьбу прокомментировать тот факт, что представители двух ведомств - ФАС и Роскомнадзора - фактически поддержали инициативу Горелкина, Левин пояснил, что "это связано с пониманием задач государства по обеспечению безопасности своих граждан, в том числе их цифровых прав". "Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями, - это не для красного словца. По сути, дискуссия свелась к этой развилке", - указал он.

"Если говорить объективно, консенсуса не было ни у одной из сторон", - проанализировал политик итоги заседания. "Либо [важна] безопасность, а инвестиции должны быть отложены, либо важны инвестиции, и если мы их потеряем, то все [интернет-] сервисы перестанут существовать", - добавил он. "Здесь крайне важно понимать, что задача комитета - сближение позиций и нахождение баланса", - заключил председатель комитета.

26 июля Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.