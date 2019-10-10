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Северный Кавказ

Исследование: более 60% жителей КЧР довольны своим материальным положением

В исследования приняли участие 3,5 тыс. респондентов из всех регионов СКФО

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Большинство жителей Карачаево-Черкесии (61%) довольны своим материальным положением, следует из результатов социально-экономического исследования МЦОИ "Северный Кавказ", которые привел в четверг директор МЦОИ "Северный Кавказ" Кантемир Давыдов на практикуме "Инфраструктура поддержки бизнеса и региональных инвестиционных проектов" на форуме "Инвестируй в КЧР".

"Наша организация проводила социально-экономическое исследование по ситуации округа. Карачаево-Черкесия показала достаточно интересные цифры - при том, что люди считают, что экономическая ситуация где-то не меняется, где-то в небольшой степени ухудшилась, 61% оценили очень хорошо свое положение. 57% жителей КЧР [отметили], что уверены в завтрашнем дне. Когда большие республики уверены в завтрашнем дне - есть какое-то движение вперед", - сказал Давыдов, добавив, что в ходе исследования было опрошено 3,5 тыс. респондентов во всех регионах СКФО.

Начальник экономического отдела Национального банка по КЧР Южного главного управления Центрального банка РФ Рауф Тугов расценивает экономическую ситуацию в регионе как положительную. По его словам, уровень инфляции в республике ниже показателя по стране. "Инфляция является одним из самых главных факторов развития экономики страны, в РФ в целом данный показатель составляет 3,99% <…> В Карачаево-Черкесии у нас сейчас ниже <...>, у нас 3,7 %", - сказал он.

Тугов также добавил, что Карачаево-Черкесия занимает первое место среди регионов СКФО по обеспечению платежной банковской структурой - платежными терминалами. По его словам, республика занимает четвертое место по СКФО по количеству банковских корпусов.

Председатель совета директоров сети международных экспертов "Союзконсалт" Олег Паладьев, в свою очередь, обратил внимание, что региональные проекты в рамках нацпроектов должны способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах. "Сегодня есть национальные проекты по экспорту и международной кооперации, также есть региональные проекты. Они должны быть как попутный ветер в парусах вашего бизнеса", - отметил Паладьев, обращаясь к участникам форума "Инвестируй в Кавказ".

О форуме

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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