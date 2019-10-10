Корпорации развития в регионах СКФО планируют создать Ассоциацию

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Корпорации развития в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) планируют создать Ассоциацию корпораций развития регионов округа. Соответствующее соглашение подписано в ходе форума "Инвестируй в КЧР", который проходит в четверг на курорте "Архыз".

"Это соглашение о сотрудничестве и создании Ассоциации корпораций развития субъектов Северного Кавказа, чтобы кооперации могли проработать единую политику в вопросах нормативно-правового регулирования деятельности корпораций на местах. Мы договорились о создании, после подадим документы", - пояснил ТАСС заместитель генерального директора АО "Корпорации развития КЧР" Науруз Байрамкулов.

По его словам, корпорации в регионах Северного Кавказа работают по единой госпрограмме "Развитие СКФО до 2025 года". "Следовательно, мы можем коррективы в нее вносить и какие-то вопросы прорабатывать по программе прорабатывать совместно", - добавил он.

О форуме

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".