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Путин назвал снижение госдолга Нижегородской области показателем качества работы ее главы

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что область с 2017 по 2018 год погасила свой долг примерно в 1 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал в четверг снижение госдолга Нижегородской области хорошим показателем качества работы главы региона Глеба Никитина.

В ходе рабочей встречи с главой российского государства Никитин доложил о социально-экономической ситуации в регионе, о росте зарплат на 0,7% и снижении госдолга области. "Мы с 2017 год по 2018 год погасили около 1 млрд [рублей]. Общий уровень долга достаточно значительный был накоплен, 75 млрд рублей, но относительная доля долга упала за два года, которые я работаю, с 63% до 53,3%", - сообщил Никитин.

"Это хороший показатель качества работы. Не вернулись к прежнему показателю по долгам, а наоборот, продолжили снижение", - отметил Путин. Никитин также доложил президенту о том, что с 2019 год по 2021 год на финансовое обеспечение национальных проектов в регионе выделяется 75 млрд рублей, из них 47,8 млрд - это средства из федерального бюджета, на 2019 год эта сумма составляет 17 млрд рублей, 9,6 млрд выделяется из бюджета региона.

"В общем и целом у нас в среднем получается около 35% регионального софинансирования", - добавил губернатор. Никитин также сообщил главе государства, что уже с начала года в регионе началась программа по модернизации первичного звена здравоохранения - всего в Нижегородской области около 3 тыс. таких зданий и сооружений, нуждающихся в ремонте. На модернизацию и восстановление инфраструктуры планируется потратить 6 млрд рублей.

Губернатор рассказал и о том, что в регионе темпы снижения смертности выше, чем в среднем по России, однако на 11,5% выросла смертность от онкологических заболеваний. В области планируется строить новый онкоцентр, который сможет обслуживать порядка 30 тыс. человек, с 2017 года данный вопрос прорабатывается с Минздравом. "В общем и целом предполагается, что затраты на этот центр составят 9,4 млрд [рублей], но из них около 3 млрд - это частные инвестиции в ПЭТ и ускоритель", - сообщил Никитин. Он также попросил Путина поддержать область в строительстве данного онкоцентра. "Хорошо, конечно", - сказал на это президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНижегородская область
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