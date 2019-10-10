Объем поддержки коммунального хозяйства Карелии увеличат на 1 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии получит дополнительно 1 млрд рублей на поддержку коммунального хозяйства региона и компенсацию расходов теплоснабжающих организаций, возникших из-за роста цен на мазут и уголь. Об этом журналистам сообщил председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович.

"Один миллиард рублей направлен на коммунальную инфраструктуру, в частности для теплоснабжающих организаций. Мы должны провести год не просто безаварийно, а с хорошим теплом в квартирах на всей территории Карелии. Это, безусловно, требует обновления коммунальной инфраструктуры, сетей, приобретения спецтехники, и, безусловно, приобретения топлива", - сказал Шандалович.

Часть средств - 250 млн рублей - пойдут на поддержку теплоснабжающих организаций, отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако. Энергетикам компенсируют разницу, которая возникла в 2018 году из-за роста цен на уголь и мазут. Таким образом региональный Минстрой намерен снизить уровень долга перед поставщиками топлива, который на 1 апреля 2019 года превышал 600 млн рублей.

Всего бюджет Карелии на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы увеличили на 2,6 млрд рублей по итогам голосования депутатов заксобрания республики за поправки в финансовый документ, внесенные на рассмотрение губернатором Артуром Парфенчиковым. Деньги направят на поддержку районов, здравоохранение, ремонт дорожной сети региона. Это уже пятый раз за год, когда парламентарии принимают изменения в бюджет текущего года. Если в начале года возможности республиканской казны составляли чуть более 46 млрд рублей, то сегодня эта сумма составляет 55,3 млрд рублей, отметил Шандалович.