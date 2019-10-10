Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,31-1,02%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 0,31% - до 2721,51 пункта, индекс РТС увеличился на 1,02%, до 1330,92 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 20:00 мск снизился на 0,64%, до 64,475 рубля, курс евро уменьшился на 0,25%, до 71,01 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,12% - до $58,89 за баррель.

По оценкам "БКС Премьер", в пятницу российский рынок может демонстрировать осторожную динамику в рамках диапазона 2690-2730 пунктов.

"Основное влияние на настроения биржевиков будут оказывать сигналы со стороны переговорного процесса США и КНР по торговой сделке. Полагаем, что текущий раунд переговоров может завершиться по двум сценариям - заключением сделки в ограниченном формате с предусмотренными отдельными договоренностями и переносом на будущие раунды переговоров наиболее острых проблем, или же очередным тупиком. В последнем случае по рынкам может прокатиться волна ухода от риска", - полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Дополнительное давление на аппетиты к риску продолжат исходить со стороны Brexit, военной кампании Турции в Сирии и прогнозов замедления темпов роста мировой экономики. Удержать фондовые активы от масштабной коррекции, на наш взгляд, могут ожидания новых монетарных стимулов", - подытожил Бахтин.

По прогнозам компании, курс рубля к доллару в пятницу будет находиться в диапазоне 64,4-65,5 рубля.