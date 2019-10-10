Немецкая компания начала строить в "Сколково" центр разработок

СКОЛКОВО, 10 октября. /ТАСС/. Представители немецкой компании Phoenix Contact и фонда "Сколково" заложили первый камень партнерского центра на территории "Сколково". К 2021 году в новом здании будет открыт региональный центр разработок и отраслевых компетенций для обслуживания Евразийского региона.

"Семнадцать лет назад, когда мы пришли в Россию, мы начинали с малого. Сейчас у нас 17 представительств, которые разбросаны по всей стране. У нас есть производство в Ступино. И скоро, в 2021 году, откроет двери наш новый партнерский центр отраслевых компетенций. Это значит, что именно здесь будут разрабатываться новые продукты и для России, и для всего мира", - сказал президент, председатель исполнительного совета Phoenix Contact в Германии Франк Штюренберг.

По его словам, после Германии, США и Китая Россия становится четвертой страной, где компания делает ставку на сочетание производства, логистики и разработки новых технологий. "Проект в "Сколково" в ближайшее время займет лидирующую строчку в числе наших проектов, куда наш концерн вкладывает деньги", - добавил он.

По словам генерального директора "Феникс Контакт РУС" в России Елены Семеновой, инновационный центр "Сколково" - это уникальный проект не только для России, но и для Европы. "В рамках "Сколково" соединяются промышленность, научно-технические разработки, технопарк, Сколковский институт науки и технологий, а также инфраструктура для повышения качества жизни работающих здесь людей. Например, это жилой комплекс и школа", - сказала Семенова.

"Хотя сегодня мы закладываем первый камень в основании исследовательского центра "Феникс Контакт", надеюсь, что наше взаимодействие будет не только инфраструктурным, а скорее экосистемным. Мы надеемся, что "Феникс Контакт" будет взаимодействовать со стартапами "Сколково", Сколтехом и будет очень активным участников сколковской экосистемы", - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков.

Важным фактором в решении о локализации Phoenix Contact на территории инновационного центра "Сколково", по данным пресс-службы фонда, стала возможность интеграции в экосистему, где уже эффективно функционируют предприятия промышленности, R&D центры, образовательные учреждения, собраны лучшие российские стартапы, прошедшие экспертную оценку фонда. Кроме того, в "Сколково" работают компании, являющиеся партнерами Phoenix Contact.

О компании

Phoenix Contact GmbH & Co. KG (1923, Германия) является одним из мировых лидеров по производству и разработке компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматизации. Высокотехнологичное оборудование Phoenix Contact широко применяется в различных отраслях промышленности: энергетике, нефтегазовой отрасли, машиностроении, приборостроении и многих других.

Оборот группы компаний Phoenix Contact в 2018 году составил €2,38 млрд. Группа Phoenix Contact включает более 100 дочерних предприятий по всему миру. В 2002 году было основано дочернее предприятие в России - ООО "Феникс Контакт РУС" с головным офисом и складом в Москве, а также 17 филиалами в регионах России. В 2017 году предприятие открыло производство электромеханических и электронных компонентов в Подмосковье ООО "НПО "Феникс Контакт".