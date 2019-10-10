Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Немецкая компания начала строить в "Сколково" центр разработок

Строительные работы планируют завершить к 2012 году

СКОЛКОВО, 10 октября. /ТАСС/. Представители немецкой компании Phoenix Contact и фонда "Сколково" заложили первый камень партнерского центра на территории "Сколково". К 2021 году в новом здании будет открыт региональный центр разработок и отраслевых компетенций для обслуживания Евразийского региона.

"Семнадцать лет назад, когда мы пришли в Россию, мы начинали с малого. Сейчас у нас 17 представительств, которые разбросаны по всей стране. У нас есть производство в Ступино. И скоро, в 2021 году, откроет двери наш новый партнерский центр отраслевых компетенций. Это значит, что именно здесь будут разрабатываться новые продукты и для России, и для всего мира", - сказал президент, председатель исполнительного совета Phoenix Contact в Германии Франк Штюренберг.

По его словам, после Германии, США и Китая Россия становится четвертой страной, где компания делает ставку на сочетание производства, логистики и разработки новых технологий. "Проект в "Сколково" в ближайшее время займет лидирующую строчку в числе наших проектов, куда наш концерн вкладывает деньги", - добавил он.

По словам генерального директора "Феникс Контакт РУС" в России Елены Семеновой, инновационный центр "Сколково" - это уникальный проект не только для России, но и для Европы. "В рамках "Сколково" соединяются промышленность, научно-технические разработки, технопарк, Сколковский институт науки и технологий, а также инфраструктура для повышения качества жизни работающих здесь людей. Например, это жилой комплекс и школа", - сказала Семенова.

"Хотя сегодня мы закладываем первый камень в основании исследовательского центра "Феникс Контакт", надеюсь, что наше взаимодействие будет не только инфраструктурным, а скорее экосистемным. Мы надеемся, что "Феникс Контакт" будет взаимодействовать со стартапами "Сколково", Сколтехом и будет очень активным участников сколковской экосистемы", - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий фонда "Сколково" Алексей Беляков.

Важным фактором в решении о локализации Phoenix Contact на территории инновационного центра "Сколково", по данным пресс-службы фонда, стала возможность интеграции в экосистему, где уже эффективно функционируют предприятия промышленности, R&D центры, образовательные учреждения, собраны лучшие российские стартапы, прошедшие экспертную оценку фонда. Кроме того, в "Сколково" работают компании, являющиеся партнерами Phoenix Contact.

О компании

Phoenix Contact GmbH & Co. KG (1923, Германия) является одним из мировых лидеров по производству и разработке компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматизации. Высокотехнологичное оборудование Phoenix Contact широко применяется в различных отраслях промышленности: энергетике, нефтегазовой отрасли, машиностроении, приборостроении и многих других.

Оборот группы компаний Phoenix Contact в 2018 году составил €2,38 млрд. Группа Phoenix Contact включает более 100 дочерних предприятий по всему миру. В 2002 году было основано дочернее предприятие в России - ООО "Феникс Контакт РУС" с головным офисом и складом в Москве, а также 17 филиалами в регионах России. В 2017 году предприятие открыло производство электромеханических и электронных компонентов в Подмосковье ООО "НПО "Феникс Контакт".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Арктика сегодня
В Карелии ввели налоговые льготы для предприятий в Арктической зоне
После 1 января 2020 года их освободят от налога на имущество на пятилетний срок с момента получения первой прибыли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС