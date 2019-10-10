Нехватку гостиниц на курорте "Архыз" планируют решить в течение двух лет

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Вопрос дефицита мест в гостиницах и хостелах курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии будет решен в течение ближайших двух лет. Об этом в четверг на форуме "Инвестируй в КЧР", который проходит на курорте "Архыз", сообщил директор департамента по экспертно-аналитической работе акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Владислав Субботин.

"Существует дефицит мест при размещении, иногда проблематично зимой забронировать номер. Эта ситуация сложилась не случайно, это элемент нашей стратегии, и в ближайшие два года мы эту ситуацию выровняем. Несколько гостиниц строятся, думаю, что будет больше мест", - сказал он, отметив, что в настоящее время на курорте есть 800 мест размещения, созданных резидентами ОЭЗ "Архыз".

По словам Субботина, всего на курорте сейчас есть 32 частных инвестора в особой экономической зоне. Он отметил, что для инвесторов нет никаких входных барьеров. "У нас единственное требование к потенциальному резиденту, чтобы юридическое лицо было зарегистрировано здесь, в КЧР", - пояснил Субботин.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 километров горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 метров, где начинается основная зона катания.

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".