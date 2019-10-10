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Акции протеста в Гонконге

Google вслед за Apple удалил связанное с протестами в Гонконге приложение

В компании выразили мнение, что приложение "нарушает правила поведения в деликатных ситуациях"

ТАСС, 10 октября. Американская компания Google вслед за корпорацией Apple удалила из магазина Google play приложение, позволяющее пользователям играть от лица протестующих в Гонконге. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление разработчика игры.

По его словам, в Google выразили мнение, что приложение под названием "Революция нашего времени" (The Revolution of Our Times) "нарушает правила [поведения] в деликатных ситуациях". Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, американская компания приняла решение удалить связанное с гонконгскими протестами приложение после запроса от полиции этого административного района.

Представитель Google, в свою очередь, заявил, что в корпорации принята политика, согласно которой разработчикам запрещается "зарабатывать" на серьезных конфликтах и трагедиях посредством создания игр, основанных на подобных событиях. "В [Google] обнаружили, что данное приложение нарушает такую политику", - заключил он.

Ранее Apple сообщила об удалении приложения HKmap.live, в котором на карте были отмечены локации, где находятся полицейские, что позволяло протестующим следить за стражами порядка.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.

Теги
СШААкции протеста в Гонконге
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