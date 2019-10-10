Мировые инвестиции в страховые онлайн-сервисы к концу года могут составить $6 млрд

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Объем мировых инвестиций в Inshurtech (страховые онлайн-сервисы) в 2019 году увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом и составит $6 млрд. Такой прогноз озвучила управляющий директор ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Если говорить о цифрах, то объем инвестиций в Insurtech, именно в этой отрасли, на конец этого года по прогнозам составит $6 млрд. Это мировые объемы инвестиций, что в два раза больше, чем за предыдущий год. Мы видим достаточно активный интерес инвесторов в развитии этого направления", - сказала она.

При этом у российского рынка есть в этой сфере большой потенциал. "Хочу сказать, что, безусловно, российский рынок имеет огромный потенциал. По опросам экспертов, порядка 70% руководителей страхового рынка считают, что финансовые технологии простимулируют конкуренцию, безусловно будут развивать новый клиентский сервис и клиентский опыт, что позволит в целом развиваться отрасли", - отметила Жаркова.

Однако российским страховым компаниям важно "не проспать" эту эволюцию, подчеркнула управляющий директор АФТ.

Основными видами страховых продуктов у Insurtech-компаний являются страхование жизни и здоровья, а главный драйвер развития отрасли - это новое поколение клиентов, так называемые миллениалы, погруженные в гаджеты и использующие социальные сети для поиска интересных продуктов и услуг.

Говоря об этой отрасли, управляющий директор АФТ отметила, что всего в мире насчитывается 2,8 тыс. Insurtech-компаний, что составляет порядка 20% от всех Fintech-компаний. При этом лишь 3% из них выросли и трансформировались из традиционных страховых компаний. В основном Insurtech - это технологические компании. Например, такие компании как Alibaba, Amazon начали двигаться в сторону страхования и предлагать своим клиентам страховые сервисы. Благодаря такому активному использованию передовых технологий задаются новые стандарты отрасли, что способствует росту конкуренции, подчеркнула Жаркова.