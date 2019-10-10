В Карелии ввели налоговые льготы для предприятий в Арктической зоне

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Карелии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект главы региона Артура Парфенчикова о налоговых послаблениях для предприятий в Арктической зоне России. Об этом журналистам сообщил председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович.

"Сейчас мы даем существенные послабления в налогооблажении арктическим районам. Там становится очень выгодным развивать свой бизнес, особенно, начиная его с нуля, открывая новое производство. Местное налогооблажение практически будет отсутствовать в первые годы", - сказал председатель Заксобрания Карелии.

Предприятия, открытые в одном из трех арктических районов Карелии - Кемском, Лоухском или Беломорском - после 1 января 2020 года освободят от налога на имущество на пятилетний срок с момента получения первой прибыли. Налоговые каникулы наступят также для предприятий с высокой энергоэффективностью и владельцев объектов культурного наследия регионального значения.

Льготы начнут действовать и для организаций, работающих в перспективных для республики видах экономической деятельности, и для индивидуальных предпринимателей, работающих в том числе в сфере туризма, если они применяют патентную и упрощенную систему налогообложения.