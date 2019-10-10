Северная Осетия за пять-семь лет намерена стать лидером по выращиванию форели в России

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Северная Осетия за пять-семь лет намерена обогнать по показателям выращивания форели Карелию - лидера в России в этой области. Об этом ТАСС сообщил в четверг первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Казбек Марзоев.

"За пять-семь лет Северная Осетия сможет выйти на передовые позиции по выращиванию товарной форели и обогнать Карелию, которая сейчас является в стране лидером в этой области. У нас есть все условия для этого", - отметил замминистра.

По его словам, в Северной Осетии в отличие от Карелии есть возможность заниматься форелеводством круглый год благодаря температурному режиму. Количество предприятий, занимающихся производством форели, в республике увеличивается с каждым годом.

Республика планирует до к 2024 году довести объемы производства товарной рыбы до 30 тыс. тонн в год. Прогнозные показатели на 2019 год составляют 2,5 тыс. тонн. Власти Северной Осетии оказывают грантовую поддержку производителям форели. До конца года специалисты Минсельхоз будут посещать новые хозяйства, которые открываются в республике. Они будут помогать им в подготовке документации и впоследствии выберут лучшие хозяйства для оказания помощи.

Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1867,44 га, из которых 1278,6 га используются под прудовой аквакультурой для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га - под индустриальной - для разведения лососевых и осетровых пород рыб. По прогнозам республиканского Минсельхоза, благодаря грантовой поддержке в республике начнут разводить рыбу на 100 га водного пространства.