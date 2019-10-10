Выставка Made in Kavkaz Expo прошла на курорте "Архыз" в КЧР

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Выставка товаров предпринимателей СКФО Made in Kavkaz Expo прошла в четверг на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках бизнес-форума "Инвестируй в КЧР".

"На выставке Made in Kavkaz Expo наш акцент делался на том, чтобы показать гостям инвестиционного форума, какие производители у нас есть на Кавказе, что наша продукция конкурентоспособна. Хочется, чтобы наши предприниматели не боялись выходить на международный рынок", - сообщил ТАСС заместитель начальника центра поддержки экспорта КЧР Мурат Агузов.

В рамках выставки были представлены напитки, макаронные изделия, выпечка, чай и текстильная продукция. Большая часть товаров была привезена производителями из Карачаево-Черкесии.

По словам Агузова, представители Китайско-российского союза поддержки и развития предприятий заинтересовались рядом товаров из КЧР. В Центре поддержки экспорта региона рассчитывают на развитие торгово-экономического сотрудничества с Китаем.

О форуме

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".