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Северный Кавказ

Предприниматели КЧР представили инвестиционные проекты на бизнес-форуме в Архызе

С инвестиционными проектами выступили более 10 человек

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. /ТАСС/. Предприниматели Карачаево-Черкесии презентовали инвестиционные проекты на бизнес-форуме "Инвестируй в КЧР", который прошел в четверг на курорте "Архыз".

"Сегодня с инвестиционными проектами выступили более 10 человек. Корпорация развития КЧР готова оказать поддержку представленным инвестпроектам", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Корпорации развития КЧР" Науруз Байрамкулов. По его словам, главной задачей обсуждения проектов было информирование предпринимателей о существующих мерах поддержки реализации их проектов.

Среди представленных есть проекты комплекса по выращиванию рыбы; по созданию тепличного комплекса площадью 3,5 га; региональной онлайн-платформы такси; а также комплекса по переработке рыбы и проект модернизации производства синтетической экологической кожи.

О форуме

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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