Эксперты: закон о значимых ресурсах необходим для обеспечения безопасности России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Принятие законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% голосующих акций необходим для обеспечения информационной, экономической и национальной безопасности России. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты по итогам заседании комитета Госдумы по информационной политике.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Иностранный опыт

Кандидат экономических наук, профессор, завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма считает, что принятие такого закона назрело уже давно. "Это весьма актуально, потому что многие страны уже применяют жесткие методы регулирования. Например, Европейский союз хоть и декларирует, что внешние инвестиции - это важно, но, тем не менее, в ЕС принят ряд документов, значимых в практическом применении, которые регулируют процесс участия иностранных инвестиций в информационно-коммуникационном секторе. И как это было озвучено в той же Европейской комиссии, ЕС не может закрывать глаза на то, что иногда приобретение долей в европейских компаниях и предприятиях иностранными структурами может нанести значительный ущерб интересам союза", - сказал он.

Иван Сурма особо выделил подход к данной проблеме в Великобритании, где такие вопросы регулирует Королевская комиссия. "Так же там функционирует Офис коммуникаций, который, опираясь на закон, достаточно четко и жестко контролирует характер иностранных инвестиций в таких критически важных секторах экономики", - добавил эксперт.

В Японии относительно недавно был принят закон, регламентирующий инвестиции в информационно-коммуникационном секторе. Суть его сводится к тому, что иностранные инвесторы должны отчитываться перед правительственной комиссией. "Более того, закреплена пороговая граница в размере 10% голосующих акций. Если такой пакет переходит к иностранному инвестору, то этот вопрос выносится на рассмотрение правовой комиссии. Она, собственно, и решает - дать добро такой сделке или нет", - пояснил Иван Сурма.

Что нужно доработать

Иван Сурма отмечает, что в нынешнем варианте законопроекта необходимы доработки. "Есть несколько моментов, связанных с критериями отнесения тех или иных компаний к информационно значимым ресурсам. Это можно будет решить в формате рабочих групп, довести, доработать и сделать корректный закон, потому что мы можем себе позволить опираться на опыт других стран. И на основании него довести до ума нашу законодательную базу, потому что дальше уже тянуть некуда. Я думаю, что это своевременно и актуально, это необходимо сделать, иначе мы все больше будем отставать и опаздывать, а не хотелось бы. Такой закон в том числе важен для национальной и экономической безопасности государства", - сказал он.

Управляющий партнер компании "Ашманов и партнеры", предприниматель в технологической сфере Игорь Ашманов также высказал в беседе с корреспондентом ТАСС аналогичное мнение о том, что данный законопроект необходимо доработать. "Первое - неясная процедура присвоения статуса "значимый информресурс" и границы во владении, которую нужно считать российской. Там написано, что это будет решать некая специальная комиссия, а правительственная комиссия должна быть регулятором, а не решать по каждому конкретному случаю. Второе - странные санкции (запрет на рекламу в случае нарушения закона). Запрещать рекламу - ущемить в деньгах, но мы говорим об информационной безопасности страны, поэтому там должны быть другие санкции - не так, чтобы, нарушив закон, можно было просто откупиться. Например, лишение возможности вести бизнес", - выразил свое мнение Ашманов.

По его словам, сейчас на глобальном рынке происходит резкая консолидация цифровых платформ, вследствие чего возникают совершенно гигантские платформы. В связи с этим, считает эксперт, необходимо принимать законы, которые бы защищали российские компании.

Против законопроекта в нынешних формулировках, в частности, выступает Минкомсвязь. Как отмечала в ходе обсуждения инициативы в Госдуме начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина, законопроект необходимо доработать, в том числе четко определить его цель и актуальность, а также критерии для отнесения объектов к значимым. В свою очередь гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина высказала мнение, что если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, то это негативно повлияет на весь инвестиционный климат в стране.