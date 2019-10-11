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Минпромторг: квотирование экспорта лома помогло сдержать цены на него

Цена на лом черных металлов в сентябре не увеличилась впервые за четыре года, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Квотирование экспорта лома черных металлов из России, принятое в качестве временной меры в сентябре 2019 года, привело к сдерживанию и даже некоторому снижению цен на него впервые за четыре года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Благодаря действию постановления о квотировании экспорта лома, цена на лом черных металлов в сентябре впервые за четыре года не увеличилась", - сказали в министерстве.

Также в Минпромторге отметили, что по данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) уровень цен на лом черных металлов несколько снизился и приблизился к уровню 2017 года. При этом ряд металлургических предприятий увеличил загрузку своих мощностей - например "Амурсталь".

Квотирование экспорта лома, введенное как временная мера, с 1 января 2020 года должно было смениться торговлей ломом на экспорт только через биржевые торги, однако правительством с учетом, в частности, замечаний Минпромторга, было принято решение продлить переходный период до 1 апреля. При этом было заявлено, что действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет.

"Конкретных механизмов реализации в проекте постановления пока нет, регламент биржевых торгов не прописан. В нашей стране уже есть опыт введения биржевых торгов углем, лесом. По аналогии с этим опытом, для внедрения "ломовой биржи" без ущерба для участников рынка и экономики в целом нужен некоторый подготовительный этап. За это время реально создать необходимую инфраструктуру для торговли ломом через биржу, а также проработать все административные механизмы реализации постановления правительства", - полагают в министерстве.

Согласно позиции Минпромторга, в течение переходного периода экспортеры лома черных и цветных металлов должны научиться работать в новых условиях. Если начать торги ломом на бирже без дополнительной подготовки, с 1 января 2020 года, это может привести к существенным убыткам экспортеров лома из-за вынужденного простоя. "А также к падению ломосбора по причине прекращения прямых закупок лома для поставок на экспорт", - считают в министерстве.

Ограничения экспорта лома

Изменения в проект постановления, предусматривающие ограничения экспорта лома металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) и переход на биржевую торговлю этим видом сырья, был опубликован на официальном портале правовых актов в конце июля. Согласно пояснительной записке к документу, данная мера должна позволить "обеспечить недискриминационный доступ отечественных потребителей к лому и отходам черных металлов, которые в настоящее время экспортируются за пределы РФ на непрозрачных условиях". Изменения, касающиеся введения биржевой торговли ломом и отходами черных металлов, должны были вступить в силу с начала 2020 года, однако впоследствии вступление в силу данной меры было отложено до 1 апреля.

Это мера, как планируется, сменит другую, временную, утвержденную в начале сентября: для экспортеров правительством была утверждена квота на экспорт лома черных металлов в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 г. Квота распределяется с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона и используется на основании разовой лицензии, выдаваемой Минпромторгом РФ.

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