Эксперт: стоимость квот на глубоководных крабов оказалась за гранью окупаемости

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Рыбодобывающие компании Приморского края не видят смысла в участии в аукционах по распределению квот на вылов глубоководных крабов при текущей начальной цене лотов. Письмо об этом (имеется в распоряжении ТАСС) на имя руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева направил президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В ассоциацию входят более 20 компаний, в том числе крупные крабодобытчики региона. На этой неделе в России проходят первые аукционы по распределению квоты на добычу крабов в электронной форме. Росрыболовство проводит торги по квотам для Дальнего Востока в период с 7 по 11 октября, для Северного бассейна - 14-15 октября. На аукционах будет выставлен 41 лот квот добычи крабов.

"Стоимость постройки одного [краболовного] судна заложена в нормативной базе в размере 1 млрд рублей или $15,4 млн Объективно именно столько будет стоить постройка в России промыслового судна, пригодного для глубоководного промысла <…> Аукционные расходы, дополненные обязательством по постройке судна и обремененные банковскими кредитами, увеличивают реальный срок окупаемости до 30 лет, что значительно выше 15-летнего срока предоставления квот. Ввиду этого теряется смысл и целесообразность участия в аукционах по лотам на глубоководные крабы", - говорится в письме.

Согласно документу, глубоководные виды крабов являются малорентабельными по сравнению с другими видами. При текущих эксплуатационных расходах и цене на продукцию, которая составляет $6,99 за 1 кг, расчетная прибыль на 1 тонну вылова составляет $1150. За рабочий год или 220 суток прибыль от работы одного промыслового судна составит $984 тыс.

"Они (глубоководные крабы - прим. ТАСС) являются малоизученными, малоразмерными и имеют более низкую товарную стоимость относительно других крабов. При этом они являются еще и самыми труднодоступными, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-1500 м", - сообщает Мартынов.

Он также просит адресатов письма при формировании лотов инвестиционных квот учесть вышеназванные факторы, а также стратегическую необходимость реализации программы глубоководных ресурсных исследований, и не включать в число реализуемых на аукционах объектов глубоководные виды крабов.

Об аукционах

Закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях, подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Согласно подписанным председателем правительства России Дмитрием Медведевым документам, распределение квот на добычу краба состоится до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 г. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и десять - для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.