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Wildberries может в индивидуальном порядке получить от Египта налоговые льготы

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что у Египта есть возможность предоставлять налоговые преференции

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Wildberries может в индивидуальном порядке получить от Египта налоговые льготы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы говорили и с президентом, и с премьер-министром о том, что не только предприятиям, которые будут входить в российскую промышленную зону, но и в рамках индивидуальных решений, у Египта есть возможность предоставлять налоговые преференции. Обсуждали заход на рынок Египта компании Wildberries - это наш провайдер интернет-торговли, - сказал Мантуров. - Это отдельное обсуждение льгот, которые должны быть предоставлены, в данном случае, для этой компании".

Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и т.д. В 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд.

В мае 2019 года правительство РФ утвердило правила предоставления бюджетной субсидии Российскому экспортному центру (РЭЦ) для создания и работы РПЗ в Египте. РЭЦ рассчитывает, что в этом году будет заключено порядка 100 соглашений о намерении компаний участвовать в проекте РПЗ в Египте, сообщил в середине мая глава РЭЦ Андрей Слепнев.

Глава администрации Суэцкого канала Мухаб Мамиш сообщал ТАСС, что российская промышленная зона в Египте будет запущена в конце 2020 года - начале 2021 года. По его словам, продукция будет востребована не только на египетском рынке, но и на рынках других стран Африки, а также Ближнего Востока и Европы.

О российской промзоне в Египте

Межправсоглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года. Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида.

По прогнозам Минпромторга РФ, полная реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты начнут производить продукцию на сумму свыше $3,6 млрд ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Первые компании, по расчетам Минпромторга, начнут строительные работы на площадке одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2020 год.

Как сообщалось ранее, планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят более 190 млн долларов, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в 7 млрд долларов. Создание промзоны входит в мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичЕгипетРоссияСлепнев, Андрей Александрович
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