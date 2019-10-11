Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus

"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются весьма успешно, в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений, - сказал Путин. - Результат дает о себе знать, за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%". По оценке российского лидера, это серьезный показатель.

Путин отметил сотрудничество по многим направлениям, в частности, в автомобилестроении. "Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus", - сказал Путин. - Очень приятно, что эта машина вам понравилась". Однако, подчеркнул президент РФ, это не единственное направление для взаимодействия. Президент РФ назвал помимо автомобилестроения и торговли готовыми продуктами проекты в энергетике. Он добавил, что планирует обсудить их в ходе беседы с глазу на глаз. "Я думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям", - заключил Путин, поблагодарив за приглашение и пожелав удачи в проведении заседании Совета глав государств СНГ.

Со своей стороны президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку Россией проведения первого Каспийского экономического форума, который сопровождался выставкой продукции, производимой в прикаспийских странах. "Еще раз хочу вас попросить, - сказал Бердымухамедов. - Мы сделали заявки на автомобиль Aurus. Первую партию хотели бы закупить". При этом он также подчеркнул, что Россия и Туркменистан заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества и готовы продолжить эту работу.