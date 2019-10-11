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Северный Кавказ

Форум "Южные ворота" в Северной Осетии соберет предпринимателей всех регионов Севкавказа

В прошлом году мероприятие посетили более 200 участников, в этом году их число увеличится

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Международный экономический форум "Южные ворота", который пройдет в ноябре в Северной Осетии, впервые соберет представителей бизнеса всех республик Северо-Кавказского федерального округа. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Отар Цаболов.

"В ноябре пройдет очередной форум "Южные ворота", который из года в год становится все более масштабным. В прошлом году он собрал более 200 участников, в этом году число увеличится, поскольку впервые приглашено предпринимательское сообщество всех республик Северного Кавказа. Предприниматели подтверждают заявки, поскольку на форуме можно завязать деловые и партнерские отношения с зарубежными бизнесменами", - сказал он.

Из иностранных делегаций уже подтвердили свое участие представители Ирана, Турции, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Южной Осетии, Абхазии. Предполагается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в сфере торговли и сельского хозяйства, промышленности и строительства, уточнил Отар Цаболов.

Внешнеторговый оборот республики за 2018 год составил более 140 млн долларов. Постоянными партнерами Северной Осетии в рамках внешнеэкономической деятельности выступают страны СНГ и ближнего зарубежья. Республика экспортирует древесину, зерно, минеральную и питьевую воду, электрооборудование, строительные смеси, отметил собеседник агентства.

Организаторами форума выступают Центр поддержки экспорта Республики Северная Осетия-Алания и Торгово-промышленная палата Республики Северная Осетия-Алания при содействии Министерства экономического развития Северной Осетии.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.

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