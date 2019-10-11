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Северный Кавказ

Предприятие из Северной Осетии впервые начало поставки сухих строительных смесей в Грецию

Пробная партия смесей была использована при возведении одного из зданий государственных структур, что позволило сэкономить порядка 30% бюджетных средств

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Компания "Токар" из Северной Осетии в рамках работы Центра поддержки экспорта республики приступила к поставкам инновационных сухих строительных смесей в Грецию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Отар Цаболов.

"Компания "Токар", производящая инновационные сухие строительные смеси, начала первые поставки продукции в Грецию. Это стало возможным благодаря работе Центра поддержки экспорта республики, созданного по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт, основной задачей которого является продвижение продукции, произведенной предпринимателями республики, на внешние рынки", - сказал он.

Бизнес-миссия предпринимателей Греции и Кипра в Северную Осетию впервые была организована Центром поддержки экспорта республики летом этого года. Более 40 участвовавших в международной конференции "Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кавказом, Грецией и Кипром" во Владикавказе зарубежных бизнесменов определили для себя интересующие отрасли, в частности, строительство, сельское хозяйство, туризм. В конце сентября состоялся ответный визит североосетинских предпринимателей в эти страны, уточнил Отар Цаболов.

"Продукцией предприятия, в частности, заинтересовался ряд строительных компаний Греции. Пробная партия смесей была использована при возведении одного из зданий государственных структур, что позволило сэкономить порядка 30% бюджетных средств. Этот факт и явился поводом к началу экспорта продукции за рубеж", - пояснил собеседник агентства.

Компания является единственным в России промышленным производителем высокоэффективной полифункциональной добавки Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
ГрецияРоссияСКФОСеверная Осетия
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