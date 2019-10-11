Путин утвердил Нацстратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Указ главы государства от 10 октября опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ призван обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере, говорится в указе.

Правительству РФ поручено до 15 декабря текущего года обеспечить внесение соответствующих изменений в национальную программу "Цифровая экономика", "в том числе разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". Также кабмин должен "предусматривать при формировании в 2020-2030 годах проектов федеральных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию" этой стратегии и предоставлять президенту ежегодно доклад о ее реализации.