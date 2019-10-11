Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Профицит бюджета РФ за январь - сентябрь составил 3,8% ВВП

По данным Минфина, доходы бюджета за отчетный период составили 15,034 трлн рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ за январь - сентябрь 2019 года составил 3,8% ВВП или 2,986 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Доходы бюджета за отчетный период составили 15,034 трлн рублей, из них нефтегазовые - 6,008 трлн рублей, ненефтегазовые - 9,026 трлн рублей. Расходы за тот же период составили 12,048 трлн рублей. Таким образом, профицит достиг 2,986 трлн рублей.

Традиционно самыми большими статьями расходов стали социальная политика - 3,6 трлн рублей, национальная оборона - 2,086 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,340 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2019 год прогнозируется профицит на уровне 1,7% ВВП. В материалах к бюджету на 2020-2022 годы содержится прогноз исполнения бюджета в 2019 году с профицитом на уровне 0,6% ВВП.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Торгово-промышленная палата против отмены норматива для ресторанов о высоте омлета
Вице-президент ТПП Елена Дыбова отметила, что норма о высоте омлета в 3 см в действительности имеет под собой экспертные обоснования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС