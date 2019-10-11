Профицит бюджета РФ за январь - сентябрь составил 3,8% ВВП

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ за январь - сентябрь 2019 года составил 3,8% ВВП или 2,986 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Доходы бюджета за отчетный период составили 15,034 трлн рублей, из них нефтегазовые - 6,008 трлн рублей, ненефтегазовые - 9,026 трлн рублей. Расходы за тот же период составили 12,048 трлн рублей. Таким образом, профицит достиг 2,986 трлн рублей.

Традиционно самыми большими статьями расходов стали социальная политика - 3,6 трлн рублей, национальная оборона - 2,086 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,340 трлн рублей.

В законе о бюджете на 2019 год прогнозируется профицит на уровне 1,7% ВВП. В материалах к бюджету на 2020-2022 годы содержится прогноз исполнения бюджета в 2019 году с профицитом на уровне 0,6% ВВП.