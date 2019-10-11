Тиньков пообещал не открывать отделения Тинькофф Банка

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков пообещал не открывать отделения кредитной организации, пока он является ее контролирующим акционером. Об этом банкир заявил на площадке форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Фундаментально, пока я остаюсь контролирующим акционером компании "Тинькофф", отделения мы открывать не будем. Когда меня там не будет и я продам акции, наверное, новый собственник вправе это делать. Но "Тинькофф" не будет открывать отделений. Мы это придумали в России первыми, давно, и мы сказали, что отделений быть не должно", - сказал он.

При этом Тиньков не исключил возможности открытия одного отделения, чтобы протестировать такую опцию.

Единственным акционером кредитной организации является кипрская компания TCS Group Holding PLC, основным акционером которой выступает Тиньков.

Тиньков также сообщил, что прибыль TCS Group в 2019 году ожидается на уровне более 35 млрд рублей, в 2020 году - еще больше.

"Мы заработаем в этом году, как вы знаете, свыше 35 млрд рублей чистой прибыли, это для меня важно. И в следующем будем зарабатывать еще больше, несмотря на то, что мы видим, что конъюнктура ухудшается, и конечно же риски тревожные, первые индикаторы", - сказал он.

Чистая прибыль TCS Group в 2018 году выросла по МСФО на 43% - до 27,1 млрд рублей. Тогда же банк прогнозировал чистую прибыль по итогам 2019 года не менее 35 млрд рублей и прирост кредитного портфеля примерно на 40%.

Тинькофф Банк (как и "Тинькофф страхование") входит в TCS Group. Банк, созданный в 2006 году, является первым российским банком, полностью отказавшимся от работы через отделения - все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 июля 2019 года кредитная организация занимала 23-е место среди российских банков по размеру активов.