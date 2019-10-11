Ущерб по делу в отношении украинского бизнесмена Фукса составляет 14 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объявленный в международный розыск по делу о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании "Мосситигрупп" Павел Фукс нанес ООО "Олтэр" ущерб в размере 14 млрд рублей. Об этом заявил его адвокат Сергей Шенкнехт в Таганском суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о заочном аресте бизнесмена.

"Все денежные средства были направлены на застройку жилого комплекса в Москве - 14 млрд рублей были направлены на расчетный счет компании "Олтэр". Застройка доведена до конца", - сказал адвокат. По его словам, инкриминируемое бизнесмену преступление относится к периоду 2008-2015 годов. "Фукс с 2016 года не является гражданином Российской Федерации, а является гражданином Украины", - отметил адвокат.

МВД просит Таганский суд заочно арестовать Фукса, который объявлен в международный розыск.