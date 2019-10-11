Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ущерб по делу в отношении украинского бизнесмена Фукса составляет 14 млрд рублей

МВД просит Таганский суд заочно арестовать предпринимателя

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объявленный в международный розыск по делу о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании "Мосситигрупп" Павел Фукс нанес ООО "Олтэр" ущерб в размере 14 млрд рублей. Об этом заявил его адвокат Сергей Шенкнехт в Таганском суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о заочном аресте бизнесмена.

"Все денежные средства были направлены на застройку жилого комплекса в Москве - 14 млрд рублей были направлены на расчетный счет компании "Олтэр". Застройка доведена до конца", - сказал адвокат. По его словам, инкриминируемое бизнесмену преступление относится к периоду 2008-2015 годов. "Фукс с 2016 года не является гражданином Российской Федерации, а является гражданином Украины", - отметил адвокат.

МВД просит Таганский суд заочно арестовать Фукса, который объявлен в международный розыск.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года может достичь 65%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС