Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг ждет сохранения или небольшого роста производства автомобилей в 2019 году

При этом глава ведомства Денис Мантуров указал на хорошие показатели экспорта

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минпромторг ожидает сохранения объема производства автомобилей в России на уровне прошлого года или незначительного роста в 2019 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава министерства Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что производство должно либо сохраниться на уровне прошлого года, либо даже будет определенный плюс", - сказал он.

Министр отметил, что в этом году министерство отмечает тенденцию к снижению производства автомобилей, и рост может быть достигнут благодаря экспорту.

"Мы рассчитываем, что с учетом роста экспорта - это и автокомпоненты, и готовые автомобили - я думаю, мы немножко подрастем. У нас экспорт показывает хороший результат - больше 20% за первое полугодие", - добавил он.

В сентябре Мантуров говорил, что производство легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2019 года. выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составило 784 тыс.

Производство в 2018 году

Производство легковых автомобилей в России по итогам 2018 года выросло на 15,3% по сравнению с показателем за 2017 год, до 1,6 млн, сообщал Росстат.

Вместе с тем производство грузовых автомобилей в РФ за 2018 год снизилось на 3,5% в годовом выражении - до 157 тыс. Выпуск автобусов вырос на 17,5% и составил 31,1 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта - на 17%, до 360 тыс.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Почта банк подключился к Системе быстрых платежей
Всего к СБП подключено более 20 кредитных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС