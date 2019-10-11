Минпромторг ждет сохранения или небольшого роста производства автомобилей в 2019 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минпромторг ожидает сохранения объема производства автомобилей в России на уровне прошлого года или незначительного роста в 2019 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава министерства Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что производство должно либо сохраниться на уровне прошлого года, либо даже будет определенный плюс", - сказал он.

Министр отметил, что в этом году министерство отмечает тенденцию к снижению производства автомобилей, и рост может быть достигнут благодаря экспорту.

"Мы рассчитываем, что с учетом роста экспорта - это и автокомпоненты, и готовые автомобили - я думаю, мы немножко подрастем. У нас экспорт показывает хороший результат - больше 20% за первое полугодие", - добавил он.

В сентябре Мантуров говорил, что производство легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2019 года. выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составило 784 тыс.

Производство в 2018 году

Производство легковых автомобилей в России по итогам 2018 года выросло на 15,3% по сравнению с показателем за 2017 год, до 1,6 млн, сообщал Росстат.

Вместе с тем производство грузовых автомобилей в РФ за 2018 год снизилось на 3,5% в годовом выражении - до 157 тыс. Выпуск автобусов вырос на 17,5% и составил 31,1 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта - на 17%, до 360 тыс.