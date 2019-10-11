Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин призвал к более тесному сотрудничеству с регионами по программе развития села

Спикер Госдумы уточнил, что речь, в частности, идет о более тесной координации в законотворческой деятельности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий невозможна без более тесного взаимодействия федеральных и региональных органов власти. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на деловом завтраке в Корпоративном университете Сбербанка.

"Без регионов, без муниципалитетов, без партнерства и диалога с профессиональным сообществом невозможно реализовать эту программу", - сказал он.

Председатель нижней палаты призвал учитывать географические и климатические особенности регионов, а также различия в иммунитете почв. "Зарубежный опыт в данном случае переносить слепо нельзя, потому что этот зарубежный опыт не может отразить особенности регионов, в том числе особенности природно-климатические, - пояснил он. - Было бы правильно более активно привлекать регионы к диалогу для того, чтобы, приняв программу, поддержав ее и поверив в нее, мы нашли в лице регионов партнеров".

По его словам, речь, в частности, идет о более тесной координации в законотворческой деятельности. "Должны этот процесс, запустив на федеральном уровне, дальше уже синхронизировать и, соответственно, сопровождать принятием нормативной базы на региональном", - добавил спикер Госдумы.

По его мнению, необходимо закрепить ответственность за реализацию программу исключительно за Минсельхозом РФ. "Чтобы [министерство] концентрировало и ресурсы, и вместе с этим, ответственность за реализацию программы, - пояснил он. - Должен появиться конкретный ответственный в лице одного министерства. Сегодня эта ответственность размыта".

Ранее Володин неоднократно заявлял о необходимости двукратного увеличения финансирования программы. Это является одним из приоритетов при рассмотрении парламентариями проекта бюджета на 2020-2022 годы, подчеркивал он.

О программе

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах первоначально должен был составить около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн предполагалось выделить из федерального бюджета.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Почта банк подключился к Системе быстрых платежей
Всего к СБП подключено более 20 кредитных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС