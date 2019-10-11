Володин призвал к более тесному сотрудничеству с регионами по программе развития села

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий невозможна без более тесного взаимодействия федеральных и региональных органов власти. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на деловом завтраке в Корпоративном университете Сбербанка.

"Без регионов, без муниципалитетов, без партнерства и диалога с профессиональным сообществом невозможно реализовать эту программу", - сказал он.

Председатель нижней палаты призвал учитывать географические и климатические особенности регионов, а также различия в иммунитете почв. "Зарубежный опыт в данном случае переносить слепо нельзя, потому что этот зарубежный опыт не может отразить особенности регионов, в том числе особенности природно-климатические, - пояснил он. - Было бы правильно более активно привлекать регионы к диалогу для того, чтобы, приняв программу, поддержав ее и поверив в нее, мы нашли в лице регионов партнеров".

По его словам, речь, в частности, идет о более тесной координации в законотворческой деятельности. "Должны этот процесс, запустив на федеральном уровне, дальше уже синхронизировать и, соответственно, сопровождать принятием нормативной базы на региональном", - добавил спикер Госдумы.

По его мнению, необходимо закрепить ответственность за реализацию программу исключительно за Минсельхозом РФ. "Чтобы [министерство] концентрировало и ресурсы, и вместе с этим, ответственность за реализацию программы, - пояснил он. - Должен появиться конкретный ответственный в лице одного министерства. Сегодня эта ответственность размыта".

Ранее Володин неоднократно заявлял о необходимости двукратного увеличения финансирования программы. Это является одним из приоритетов при рассмотрении парламентариями проекта бюджета на 2020-2022 годы, подчеркивал он.

О программе

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах первоначально должен был составить около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн предполагалось выделить из федерального бюджета.