Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Железноводск за 8 месяцев перевыполнил план по курортному сбору на 30%

Средства, полученные от курортного сбора, направляются на обновление и создание комфортной курортной инфраструктуры

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Железноводск (Ставропольский край) за 8 месяцев текущего года собрал 32 млн рублей курортного сбора и перевыполнил план почти на 30%, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"На ставропольском курорте удалось собрать более 32 млн рублей, что больше плана на 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, операторами курортного сбора в Железноводске являются 23 санатория и 15 гостиниц, которые ежемесячно предоставляют данные об эффективности эксперимента.

"Средства, полученные от курортного сбора, направляются на обновление и создание комфортной курортной инфраструктуры. Курортный сбор 2020 года в Железноводске будет в полной мере направлен на обновление нижней части Курортного парка. Здесь отремонтируют терренкуры, которые ведут от городских бальнеолечебниц к бюветам с минеральной водой, которые находятся в верхней части Курортного парка", - отмечается в пресс-релизе.

В рамках благоустройства все дорожки будут вымощены всепогодной бесшовной плиткой, а также будет восстановлено освещение.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

Теги
РоссияКурортный сбор в РоссииСКФОКрымСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Почта банк подключился к Системе быстрых платежей
Всего к СБП подключено более 20 кредитных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС