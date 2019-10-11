Железноводск за 8 месяцев перевыполнил план по курортному сбору на 30%

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Железноводск (Ставропольский край) за 8 месяцев текущего года собрал 32 млн рублей курортного сбора и перевыполнил план почти на 30%, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"На ставропольском курорте удалось собрать более 32 млн рублей, что больше плана на 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, операторами курортного сбора в Железноводске являются 23 санатория и 15 гостиниц, которые ежемесячно предоставляют данные об эффективности эксперимента.

"Средства, полученные от курортного сбора, направляются на обновление и создание комфортной курортной инфраструктуры. Курортный сбор 2020 года в Железноводске будет в полной мере направлен на обновление нижней части Курортного парка. Здесь отремонтируют терренкуры, которые ведут от городских бальнеолечебниц к бюветам с минеральной водой, которые находятся в верхней части Курортного парка", - отмечается в пресс-релизе.

В рамках благоустройства все дорожки будут вымощены всепогодной бесшовной плиткой, а также будет восстановлено освещение.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.