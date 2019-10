Мантуров заявил, что санкции США не повлияют на вывоз СПГ с проектов "Новатэка" на Ямале

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вывоз сжиженного природного газа (СПГ) с проектов "Новатэка" на Ямале будет обеспечен, несмотря на санкции США в отношении компании - оператора танкеров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы точно подстрахуемся, вопрос, конечно - как это повлияет на ближайшее время. Но я думаю, мы найдем решение и в том числе и обеспечим вывоз нашего СПГ с проектов "Ямала". Мы точно решим эту задачу", - подчеркнул министр.

Мантуров напомнил, что решение о том, чтобы заложить судоверфь "Звезда", было крайне своевременным, и выход на производство крупнотоннажных судов, в том числе газовозов, позволит избежать последствий от санкций.

В сентябре 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях в отношении шести китайских компаний, в том числе танкерных операторов Cosco - Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. Ltd. and Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co., за нарушение запрета на перевозки иранской нефти.

Компания Teekay LNG, аффилированная с Cosco, через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).