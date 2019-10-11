Мантуров заявил, что катастрофа в Шереметьево не повлияла на спрос на SSJ-100

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Катастрофа самолета SSJ-100, которая произошла в мае этого года в Шереметьево, не повлияла на спрос на эти самолеты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия -24" .

"Это не касалось вопросов безопасности полетов, это вопрос, связанный с человеческим фактором, и поэтому это не могло повлиять и не повлияло на сегодняшний день на желание приобретать и эксплуатировать эти самолеты", - сказал он, отвечая на вопрос, повлияло ли ЧП в Шереметьево на спрос на SSJ-100.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следователи по уголовном делу о катастрофе вменяют командиру экипажа Денису Евдокимову неправильные движения ручкой управления лайнером при посадке. Он находится под подпиской о невыезде, вину он не признает.