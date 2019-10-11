Нанесение кода маркировки успешно протестировано на 65% упаковок молочной продукции РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нанесение цифрового кода маркировки протестировано на 65% упаковок на российском рынке молочной продукции, сообщил в пятницу руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексей Сидоров в ходе круглого стола по маркировке.

"Сегодня успешно протестировано нанесение кода маркировки на типы упаковки, которые суммарно занимают 65% рынка молочной продукции", - сказал он.

В частности, по словам Сидорова, код маркировки был успешно нанесен и считан на такие типы упаковки, как картонная коробка, мягкая упаковка, фольга, бутылка ПЭТ и пакет "подушечка". Он отметил, что совместно с участниками эксперимента определены три способа нанесения кода маркировки: типография, прямое нанесение и этикетирование. "Запуск решения на производстве занимает менее 60 минут, при этом сами коды печатаются в типографии", - добавил он.

Представитель компании "Пискаревский завод" Георгий Житмарев отметил, что наиболее удобной для компании стало нанесение кода маркировки у производителя. "Пока что мы таким образом отработали один вид упаковки, надеемся, что в рамках эксперимента отработаем на всех видах упаковки", - сказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, обязательная маркировка продукции в России начинается 1 июня 2020 года. Сегодня в России проводят добровольный эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Он был запущен правительством 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года. ЦРПТ - оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания, созданной на основе соглашения о государственно-частном партнерстве за частные средства. На время эксперимента оператор бесплатно предоставляет оборудования для маркировки.