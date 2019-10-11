Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нанесение кода маркировки успешно протестировано на 65% упаковок молочной продукции РФ

Коды нанесли на картонные коробки, мягкую упаковку, фольгу, бутылки ПЭТ и пакеты "подушечка"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нанесение цифрового кода маркировки протестировано на 65% упаковок на российском рынке молочной продукции, сообщил в пятницу руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексей Сидоров в ходе круглого стола по маркировке.

"Сегодня успешно протестировано нанесение кода маркировки на типы упаковки, которые суммарно занимают 65% рынка молочной продукции", - сказал он.

В частности, по словам Сидорова, код маркировки был успешно нанесен и считан на такие типы упаковки, как картонная коробка, мягкая упаковка, фольга, бутылка ПЭТ и пакет "подушечка". Он отметил, что совместно с участниками эксперимента определены три способа нанесения кода маркировки: типография, прямое нанесение и этикетирование. "Запуск решения на производстве занимает менее 60 минут, при этом сами коды печатаются в типографии", - добавил он.

Представитель компании "Пискаревский завод" Георгий Житмарев отметил, что наиболее удобной для компании стало нанесение кода маркировки у производителя. "Пока что мы таким образом отработали один вид упаковки, надеемся, что в рамках эксперимента отработаем на всех видах упаковки", - сказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, обязательная маркировка продукции в России начинается 1 июня 2020 года. Сегодня в России проводят добровольный эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Он был запущен правительством 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года. ЦРПТ - оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания, созданной на основе соглашения о государственно-частном партнерстве за частные средства. На время эксперимента оператор бесплатно предоставляет оборудования для маркировки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Почта банк подключился к Системе быстрых платежей
Всего к СБП подключено более 20 кредитных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС