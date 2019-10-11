Гендиректор Groupe Renault Тьерри Боллоре уходит в отставку

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора и назначить временным директором Клотильду Дельбо, которая сейчас занимает должность финансового директора. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

"В ходе встречи совета директоров компании было принято решении немедленно прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора, - говорится в заявлении. - Совет директоров также принял решение незамедлительно назначить Клотильду Дельбо исполняющим обязанности главы компании на переходный период, пока не будет завершен процесс назначения нового генерального директора".