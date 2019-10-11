Минобороны сократило объем дебиторской задолженности на 60%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ рассмотрит вопрос сокращения просроченной дебиторской задолженности, которая выведена на наименьший показатель за последние три года. Об этом сообщил в пятницу на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр заметил, что "ее значительный объем образуется в Минобороны из-за несоблюдения организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сроков выполнения государственных контрактов". "Предпринимаем усилия для исправления ситуации. В частности, проводим взвешенную авансовую политику на основании данных Единой информационной системы о расчетах по гособоронзаказу. В результате в настоящее время удалось выйти на наименьший показатель просроченной дебиторской задолженности за последние три года, снизив ее размер более чем на 60%", - сказал Шойгу, добавив, что "эту работу надо продолжать".

Он отметил, что "во исполнение поручений верховного главнокомандующего развиваем систему контроля за целевым использованием средств по гособоронзаказу".

"В этом году ввели уникальную автоматизированную систему раздельного учета в организациях ОПК итогов финансово-хозяйственной деятельности по госконтрактам. Таким образом, у нас появился еще один объективный источник информации о реализации контрактов, который позволяет своевременно принимать и корректировать меры по снижению просроченной дебиторской задолженности", - сказал министр.

В работе коллегии Минобороны РФ принимает участие вице-премьер Юрий Борисов.