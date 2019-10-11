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Мантуров заявил, что на автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов

Глава Минпромторга напомнил, что активные продажи автомобилей Aurus начнутся в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Минпромторга Денис Мантуров
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы собрали большой объем предварительных заказов, (на Aurus - прим , ТАСС) их уже более 600", - сказал министр, отметив, что в 2020 году планируется продать порядка 50 машин бренда.

Мантуров также напомнил, что активные продажи автомобилей Aurus начнутся в 2021 году.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен, как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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