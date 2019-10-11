Крупнейшая бизнес-площадка будет работать на форуме Россия - Африка

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Крупнейшая площадка для встреч представителей российского и африканского бизнеса будет работать на форуме Россия - Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Мероприятие организовано по инициативе фонда "Росконгресс", "Российского экспортного центра" (РЭЦ) и Афрэксимбанка.

"Интеграция специального мероприятия по бизнес-мэтчингу в деловую программу Форума Россия - Африка - наш ответ на взаимную высокую заинтересованность российской и африканской сторон в поиске возможностей для реализации совместных проектов. Африканское направление крайне перспективно, и, по нашим прогнозам, объем товарооборота Россия - Африка увеличится вдвое за следующие три года", - говорит гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Кроме того, на форуме планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между компаниями группы РЭЦ, российскими компаниями-клиентами и заинтересованными африканскими контрагентами по созданию инфраструктуры, энергетическим проектам и машиностроению.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Фонд "Росконгресс" и АО "Российский экспортный центр" совместно с Афрэксимбанком являются соорганизаторами форума.

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