Признание недостоверными публикаций о Дерипаске может стать доводом по иску к Минфину США

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Признание Арбитражным судом Краснодарского края недостоверными публикаций ряда западных СМИ об Олеге Дерипаске, которые он оспаривает на Кубани, может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций. Об этом по итогам предварительного заседания по иску на Кубани сообщил журналистам адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 11 октября, провел предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации, поданному им к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation. Представители ответчиков были уведомлены службой доставки DHL, но в суд не явились. К рассмотрению материалов дела по существу суд приступит 25 октября.

"Как довод - да, потому что публикация в электронном издании, причем без ссылок на основания такой публикации, ценность ее минимальна, а последствия ее столь серьезны, поэтому мы считаем, что это существенный довод", - ответил Мельников на вопрос журналистов о том, намерен ли истец использовать в случае положительного решения суда на Кубани о признании публикаций недостоверными этот факт как довод при разбирательствах о снятии санкций.

"Первооснова обращения с этим иском - это судебный процесс в США, где специальная организация под названием Управление по контролю за иностранными активами своим решением внесла Олега Владимировича Дерипаску в список подсанкционных лиц, с которыми гражданам США и компаниям США запрещено заключать сделки. Это ужасное решение, оно-то точно политически мотивировано, а не юридически обосновано", - резюмировал Мельников.

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

Санкции и зарубежные разбирательства

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.