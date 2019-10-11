Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Признание недостоверными публикаций о Дерипаске может стать доводом по иску к Минфину США

Как сообщил адвокат предпринимателя, к рассмотрению материалов дела по существу суд приступит 25 октября

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Признание Арбитражным судом Краснодарского края недостоверными публикаций ряда западных СМИ об Олеге Дерипаске, которые он оспаривает на Кубани, может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций. Об этом по итогам предварительного заседания по иску на Кубани сообщил журналистам адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 11 октября, провел предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации, поданному им к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation. Представители ответчиков были уведомлены службой доставки DHL, но в суд не явились. К рассмотрению материалов дела по существу суд приступит 25 октября.

"Как довод - да, потому что публикация в электронном издании, причем без ссылок на основания такой публикации, ценность ее минимальна, а последствия ее столь серьезны, поэтому мы считаем, что это существенный довод", - ответил Мельников на вопрос журналистов о том, намерен ли истец использовать в случае положительного решения суда на Кубани о признании публикаций недостоверными этот факт как довод при разбирательствах о снятии санкций.

"Первооснова обращения с этим иском - это судебный процесс в США, где специальная организация под названием Управление по контролю за иностранными активами своим решением внесла Олега Владимировича Дерипаску в список подсанкционных лиц, с которыми гражданам США и компаниям США запрещено заключать сделки. Это ужасное решение, оно-то точно политически мотивировано, а не юридически обосновано", - резюмировал Мельников.

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

Санкции и зарубежные разбирательства

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Теги
СШАВеликобританияРоссияДерипаска, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
Почта банк подключился к Системе быстрых платежей
Всего к СБП подключено более 20 кредитных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС