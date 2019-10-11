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Почта банк подключился к Системе быстрых платежей

Всего к СБП подключено более 20 кредитных организаций

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Почта банк с сегодняшнего дня, 11 октября, является участником Системы быстрых платежей (СБП). Об этом ТАСС сообщила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта банка Анастасия Масленникова в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

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"Мы запускаем Систему быстрых платежей. Расширение числа участников системы быстрых платежей только на пользу сервису: это увеличит его функциональность и возможности для пользователей", - сказала она.

По словам Масленниковой, в планах банка также внедрить сервис перевода в пользу юридических лиц, например за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов.

Сейчас к СБП подключено более 20 кредитных организаций, в том числе 10 системно значимых банков.

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