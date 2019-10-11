Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Греф заявил, что со Сбербанком не обсуждали отмену банковского "роуминга"

Однако банк уже готовится к этому
Глава Сбербанка Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк уже готовится к этому. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Во-первых, со мной этого (отмену банковского "роуминга" - прим. ТАСС) никто не обсуждал, к сожалению. Второе - мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты", - сказал глава банка. Он подчеркнул, что отменить банковский "роуминг" не получился "в один день".

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский "роуминг") в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Сбербанк организует обсуждение с бизнесом законопроекта о защите инвестиций
Как сообщил глава кредитной организации Герман Греф, Сбербанк финансирует 46% всех инвестиционных проектов в стране, поэтому напрямую заинтересован в таком законопроекте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС