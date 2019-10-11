Греф заявил, что со Сбербанком не обсуждали отмену банковского "роуминга"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк уже готовится к этому. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Во-первых, со мной этого (отмену банковского "роуминга" - прим. ТАСС) никто не обсуждал, к сожалению. Второе - мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты", - сказал глава банка. Он подчеркнул, что отменить банковский "роуминг" не получился "в один день".

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский "роуминг") в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.