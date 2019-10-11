В "Ростелекоме" ожидают, что через пять лет интернет будет у 92-93% населения России

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Интернет через 5 лет будет у 92-93% населения России. Такой прогноз дал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Россия сильно отличается от многих других крупных стран и даже материков, тем что у нас уже сегодня проникновение фиксированного интернета, мобильного интернета находится на очень высоком уровне. Мы сейчас где-то на уровне 75-78%, через пять лет выйдем на уровень 92-93%", - сказал он.

При этом, по его словам, на ближайшие 15 лет альтернативы передаче больших объемов данных по оптическим каналам не будет.

По данным Минкомсвязи за первое полугодие 2019 года, количество активных абонентов, пользующихся фиксированным интернетом в РФ, составило более 32 млн человек. В то же время количество абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет за отчетный период составило 31,9 млн, а число абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа в интернет, достигло 135,1 млн.

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", к 2024 году 97% домохозяйств должно быть подключено к интернету.