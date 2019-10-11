ВТБ выдал гарантию на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ выдал гарантию в размере 1,8 млрд рублей на строительство участка трассы в обход Волгограда, благодаря которому уменьшится количество машин в черте города, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ВТБ.

"ВТБ установил АО "Донаэродорстрой" кредитно-документарный лимит на сумму 10 млрд рублей сроком на один год. Генеральный подрядчик уже получил гарантию в размере 1,8 млрд рублей для обеспечения государственного контракта по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" и автомобильной дороги М-4 "Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый участок трассы пройдет в обход Волгограда, благодаря чему уменьшится поток транзитного транспорта в черте города, снизится нагрузка на городскую транспортную сеть и улучшится экологическая обстановка.

"Донаэродорстрой" образовалась в 1991 году, предприятие имеет как отечественную, так и зарубежную технику для выполнения работ в объеме до 9 млн куб. м в год. Общая мощность имеющихся АБЗ позволяет выпускать до 400 тыс. т асфальтобетона в год.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее назвал дорогу в обход Волгограда стратегическим проектом не только в дорожной сфере региона, но и важной составляющей в развитии транспортного коридора Север-Юг.