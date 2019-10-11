Сбербанк организует обсуждение с бизнесом законопроекта о защите инвестиций

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сбербанк договорился с Минфином об организации на площадке банка обсуждения с бизнесом законопроекта о защите капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сегодня уже договорились (с Минфином) о том, что мы организуем на нашей площадке обсуждение с бизнесом положений этого закона [о защите капиталовложений]. Сначала изучим, потом соберемся, обсудим и подготовим согласованные предложения", - сказал он.

По словам Грефа, банк финансирует 46% всех инвестиционных проектов в стране, поэтому напрямую заинтересован в законопроекте о защите капиталовложений. "Я думаю, что мы имеем отношение к закону больше, чем Министерство финансов. Наша доля финансирования корпоративного бизнеса составляет 34-35%, а инвестиционных проектов - значительно больше", - отметил он.

Как сообщил 10 сентября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство РФ в целом одобрило законопроект о защите и поощрении капиталовложений. По его словам, кабмин предлагает обеспечить стабильность неприменения ухудшающих норм, которые влияют на инвестиционную окупаемость проектов, в течение трех лет.

Силуанов уточнил, что законопроектом предусмотрена ответственность, как государства, так и предпринимателей за исполнение соглашений. В случае нарушения со стороны государства будет возмещен материальный ущерб.

Первый вице-премьер добавил, что законопроект будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму.